طنجة..شخص في عقده الرابع ينهي حياته شنقا على شجرة في حديقة “بدر”

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شهدت حديقة “بدر”، اليوم الجمعة في طنجة، حالة انتحار شخص في عقده الرابع، بعدما أقدم على وضع حد لحياته شنقا على إحدى الأشجار.
ووفق المعطيات المتوفرة ل “اليوم 24”، فإن مارة عثروا على جثة الشخص معلقا بحبل ملفوف حول عنقه في إحدى الأشجار.
ولم تعرف لحدود اللحظة الأسباب الحقيقية وراء الإنتحار، بينما باشرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية إجراءاتها القانونية، لتحديد هوية الراحل.
ونقلت سيارة الإسعاف جثة الراحل إلى مستودع الأموات في مستشفى دوق دي طوفار، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها لتشريح طبي لتحديد ظروف، وملابسات الوفاة.
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