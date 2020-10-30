طقس الجمعة.. سحب منخفضة مع طقس بارد

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة كثيفة بعض الشيء بغرب الواجهة المتوسطية، حيث الفرصة مهيأة لإمكانية نزول بعض الأمطار الخفيفة و المتفرقة.

كما سيلاحظ تكون سحب أخرى منخفضة خلال الليل و الصباح بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، و ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. هذا إلى جانب ظهور بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

عدا ذلك ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بشمال البلاد، و صحوة نسبيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية بشمال الأقاليم الجنوبية و من المحتمل أيضا بالمناطق الوسطى.

وستهب الرياح قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بالمناطق الوسطى و بشرق الأقاليم الجنوبية، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب و أحيانا من الشرق بالمنطقة الشرقية و الجنوب الشرقي للبلاد من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي بباقي الأرجاء الأخرى على العموم.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية، والواجهة المتوسطية و الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و20 درجة بمنطقة طنجة، ومنطقة سوس، والسهول الوسطى وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و 24 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية و بالمناطق الوسطى.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 20 و 25 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، و الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 25 و 30 درجة بكل من السايس وهضاب الفوسفاط و والماس والسهول الشمالية و سواحل المحيط الأطلسي، و ستكون ما بين 30 و 35 درجة بالسهول الوسطى، ومنطقة سوس، والمناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.