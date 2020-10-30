شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان صحفي إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 121090 شخصا فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 8088851 شخصا وسط انتشار الجائحة.
وأشارت الوزارة الى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 7373375 شخصا في 35 ولاية هندية.
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