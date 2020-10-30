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أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

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أعلنت حكومة الهند اليوم تسجيل 563 حالة وفاة و48648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان صحفي إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 121090 شخصا فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 8088851 شخصا وسط انتشار الجائحة.

وأشارت الوزارة الى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 7373375 شخصا في 35 ولاية هندية.

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