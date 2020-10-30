شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 18681 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المانيا اليوم تسجيل 77 حالة وفاة و18681 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) في الساعات ال24 الأخيرة. وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في مؤتمر صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10349 حالة وللإصابات إلى 499694 إصابة بالفيروس التاجي.

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