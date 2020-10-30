واكد الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف أن "هذه الوفرة جاءت نتيجة للدعم الذي قدمته الوزارة للفلاحين والمزارعين والتي ساهمت في تشجيعهم على زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً والتي أفضت نتائجها بتوفير 24 مادة زراعية نباتية وحيوانية".
واوضح أن هذه المنتجات هي: (الطماطم والخيار والباذنجان واللهانة والقرنابيط والجزر والنبق والخس والتمر والرقي والبطيخ والثوم والشجر والرمان والشوندر والشلغم والفلفل والباقلاء الخضراء والعسل وبيض المائدة والدجاج الحي والدجاج المجزور الكامل والاسماك النهرية والبحرية المبردة والمجمدة )، اضافة الى الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير".
وتابع، أن "الوزارة ماضية وضمن خطط استتراتيجية، فضلاً عن الدعم الحكومي وجهود الفلاحين والمزارعين بزيادة المحاصيل الموفرة محليا، وسياستها حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك"، داعياً، كافة المنافذ الحدودية والاجهزة الأمنية بـ"تشديد أجراءات منع استيراد المحاصيل الموفرة محلياً بغية حماية المنتج الزراعي المحلي و دعماً لمنتجنا الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. مواد منعت وزارة الزراعة استيرادها لوفرتها محليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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