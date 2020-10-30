وقالت الخلية في بيان تلفت الخليج 365 نسخة منه، "بعد ورود معلومات استخبارات دقيقة تفيد بوجود مواد مخدرة في منطقة الصخرة التابعة لناحية العزير في محافظة ميسان تم تشكيل فريق عمل من قبل فوج الاستطلاع فرقة الرد السريع وقسم استخبارات الفرقة.



واضافت الخلية أن "لسرعة واهمية الواجب تم الاستعانة بطيران الجيش بعد أن خصصت قيادة العمليات المشتركة طائرتين والقيام بأنزال في المنطقة وتفتيشها والعثور على (6) كغم من مادة الحشيشة و (50) شريط حبوب مخدرة، وقد تم ضبط المواد من قبل قسم استخبارات فرقة التدخل السريع، تمت العملية دون حادث يذكر".

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كانت هذه تفاصيل خبر العثور على 6 كيلو من الحشيش و 50 شريط حبوب مخدرة بعملية امنية في ميسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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