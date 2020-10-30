واضافت انه "تم العثور على وكرين داخل انفاق وباشر الجهد الهندسي بفتح الطرق وتجريف النباتات الطبيعية والقصب، وتهدف العملية الى حرمان عناصر عصابات داعش الإرهابية من إيجاد اي موطئ قدم في محيط قضاء المقدادية وملاحقة العناصر الارهابية المجرمة".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على وكرين لـ'داعش' داخل انفاق بواجب تفتيش في قرية الخيلانيه بالمقدادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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