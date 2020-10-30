العثور على وكرين لـ'داعش' داخل انفاق بواجب تفتيش في قرية الخيلانيه بالمقدادية

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات ديالى تشرع، بواجب تفتيش وتطهير قرية الخيلانيه في قضاء المقدادية شاركت بها قطعات الفرقة الخامسة وشرطة ديالى والحشد الشعبي".

واضافت انه "تم العثور على وكرين داخل انفاق وباشر الجهد الهندسي بفتح الطرق وتجريف النباتات الطبيعية والقصب، وتهدف العملية الى حرمان عناصر عصابات داعش الإرهابية من إيجاد اي موطئ قدم في محيط قضاء المقدادية وملاحقة العناصر الارهابية المجرمة".