الأمن اللبناني يوقف سوريا أنشأ حسابا مزيفا بفيسبوك لشتم النبي محمد

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، رجلا سوري الجنسية، بشمال لبنان، أنشأ حسابا مزيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بهدف شتم النبي محمد وإثارة النعرات الطائفية بالبلاد.

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