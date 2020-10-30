أول لقاء منذ تولي سوجا.. مفاوضات طوكيو وسيؤول تراوح مكانها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فشلت محادثات على مستوى مجموعتي العمل بين دبلوماسيين من كوريا الجنوبية واليابان في حل خلافات حول قضايا ثنائية عالقة.

ومن بين هذه القضايا العالقة تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين وقيود التجارة اليابانية، وذلك طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية الجمعة.



وعقد كيم جونج-هان، المدير العام الخاص بشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية محادثات في سيؤول مع نظيره الياباني، شيجيكي تاكيزاكي، في أول محادثات لهما منذ أن تولى رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا السلطة الشهر الماضي.

وتردد أن الجانبين فشلا في تضييق خلافاتهما حول قضايا رئيسية، بعد اجتماعهما الذي استمر ثلاث ساعات.

وناقش الدبلوماسيان قرارا أصدرته المحكمة العليا الكورية الجنوبية في عام 2018 والذي أمر شركة يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري وقيود التصدير اليابانية التي فرضت العام الماضي، في رد واضح.

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وطبقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية،فإن كيم شدد على حاجة الحكومة والشركات اليابانية لإظهار موقف أكثر صدقا لتسوية قضية العمل القسري.

وحث كيم أيضا طوكيو على التراجع بسرعة عن فرض قيود على الصادرات ضد سول.

غير أن المسؤول الياباني جدد دعوات لسيؤول لتقديم إجراءات مقبولة لطوكيو، فيما يتعلق بقضية العمل القسري، مؤكدا مجددا الموقف بأن تصفية الأصول، التي تم مصادرتها من قبل شركة يابانية سيتسبب في وضع خطير للغاية.

والتقى كيم وتاكيزاكي بشكل مباشر آخر مرة في سيؤول في فبراير/شباط الماضي قبل أول تفش رئيسي لمرض كوفيد-19.

وعقد الدبلوماسيان محادثات عبر الفيديو في يونيو/حزيران الماضي بسبب القيود الناجمة عن الوباء.