تحذير من كاليفورنيا.. نتائج الاقتراع الرئاسي قد تتأخر شهرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نبه مسؤول بولاية كاليفورنيا الأمريكية من احتمال تأخير إعلان نتائج الفرز في الاقتراع المقرر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لمدة شهر.

وأوضح أليكس بادلا، وزير خارجية الولاية، عبر موقعه الإلكتروني إن عملية فرز الأصوات في ولاية كاليفورنيا لن تنتهي بليلة الانتخابات نفسها، مشيرًا إلى أنه نظرًا لقوانين الولاية التي تضمن حقوق الناخبين، سيستمر وصول بطاقات الاقتراع وفرز الأصوات بعد يوم الانتخابات.

وأشار بادلا إلى أن مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا يعطون الأولوية للحق في التصويت وأمن الانتخابات على الاستعجال في فرز الأصوات، موضحًا أنه بموجب القانون يكون أمام مسؤولي الانتخابات بالولاية 30 يومًا لفرز كل بطاقة اقتراع صالحة والتأكد من صحتها.

وأكد أن العديد من شبكات الأمان لحماية حقوق التصويت، بما في ذلك التسجيل يوم الانتخابات والاقتراع المؤقت، تتطلب وقتًا إضافيا من المسؤولين، لكنهم يفضلون إتمام الأمر على النحو السليم بدلًا من إتمامه بسرعة.

وفيما يتعلق بجائحة "كوفيد-19"، أوضح وزير خارجية كاليفورنيا أنهم اتخذوا عدة خطوات لحماية الناخبين، حيث جرى إرسال بطاقة اقتراع عبر البريد لكل ناخب مسجل، وتمديد فترة وصول بطاقات الاقتراع عبر البريد إلى المكاتب الانتخابية في المقاطعة.

وأشار إلى أن بطاقات الاقتراع المختومة يوم الاقتراع أو قبله يمكنها الوصول حتى يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وسيتم فرزها.

وقال إن نتائج الانتخابات الأولى عادة ما تكون بطاقات الاقتراع التي يتم تسلمها قبل يوم الانتخابات، مشيرًا إلى أنه في هذه الانتخابات، مسموح لمسؤولي انتخابات المقاطعات بفتح مغلفات الاقتراع عبر البريد والتعامل معها قبل يوم الانتخابات، لكن لا يمكن الإعلان عن النتائج أو مشاركتها مع الجمهور حتى إغلاق جميع صناديق الاقتراع يوم الانتخابات.

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وفي العادة لا يمكن للمقاطعات بدء معالجة بطاقات الاقتراع عبر البريد حتى 10 أيام عمل قبل الانتخابات، لكن سمح قانون الطوارئ بذلك في وقت سابق من العام نظرًا لجائحة "كوفيد-19" وزيادة حجم التصويت عبر البريد.

ويعالج كل مكتب من مكاتب انتخابات المقاطعات البالغ عددها 58 مكتبًا بطاقات الاقتراع بشكل مختلف، غير أن قانون الولايات يتطلب من مسؤولي انتخابات المقاطعة إرسال الدفعة الأولى من النتائج إلى مكتب وزير الخارجية بعد ساعتين على الأكثر من بدء فرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع يوم الانتخابات.

ويواصل مسؤولو انتخابات المقاطعات إبلاغ النتائج بشكل دوري ليل الانتخابات حتى الإبلاغ عن إجمالي الأصوات بالدوائر الانتخابية، وسيواصل المسؤولون فرز الأصوات حتى 30 يومًا بعد يوم الانتخابات.

ويتحقق مسؤولو انتخابات الولاية بعناية من جميع بطاقات الاقتراع المؤقتة لتأكيد أن الشخص الذي صوت مسجل وأنه لم يدل بصوته عبر البريد أو بمكان اقتراع آخر يوم الانتخابات.

وستتغير نتائج التصويت طوال فترة فرز الأصوات مع معالجة بطاقات الاقتراع عبر البريد، والتصويت المؤقت، وغيرها من الأصوات. وبناء على حجم التصويت، يستغرق مسؤولو الانتخابات ما يصل لـ30 يومًا حتى التحقق من سجلات المصوتين والتأكد من أهليتهم.

ويجب على مسؤولي الانتخابات رفع نتائجهم النهائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية لوزير خارجية الولاية بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول، على أن يصدق عليها في 11 ديسمبر/كانون الأول، لتكون جاهزة باجتماع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر/كانون الأول.