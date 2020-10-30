ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. كيف تغيرت أسعار الخضر والفاكهة في أسبوع؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والبصل، والليمون البلدي، والبرتقال السكري بين جنيه وجنيهين خلال تعاملات اليوم الجمعة بسوق الجملة في العبور مقارنة بنفس مستوياتها خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، أي في خلال أسبوع.

بينما تراجعت أسعار كيلو البطاطس، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي والحامي، والخيار، والبلح السماني بين 25 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 3 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

Advertisements

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البرتقال السكري بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 2 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.