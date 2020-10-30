حبس صاحب مصنع "ترامادول ومنشطات جنسية" في القناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بالقليوبية، بحبس المسؤول عن مصنع لتصنيع "الترامادول والفياجرا" في باسوس التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود معلومات عن قيام المسؤول عن مصنع "بدون ترخيص" بمنطقة باسوس التابعة لمركز شرطة القناطر، يقوم بتصنيع الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية.

جرى تشكيل حملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المسطحات المائية ومركز شرطة القناطر الخيرية، وجرى ضبط المسئول عن المصنع "هاني.ا"، وتمكنت الحملة من ضبط ماكينات تصنيع وتغليف، ومواد خام، ومواد مصنعة "ترامادول"، و10 آلاف قرص مغلف للمنشطات الجنسية، وكميات أخرى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.