"السياحة" تحرر محاضر لمطاعم وكافتيريات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة مكبرة على الكافيتريات والمطاعم والمحال العامة بأحياء المنتزه أول وثان، للتأكد من التراخيص والتزامها بالبيع وفق قوائم الأسعار المعتمدة.
ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن الحملة استهدفت 36 منشأة غذائية "مطاعم، كافيتريات، محال عصائر" بمناطق المندرة و26 يوليو وجمال عبد الناصر.
وأضاف رشاد، في تصريح له، اليوم الجمعة، أن الحملة أسفرت عن ضبط 4 مطاعم وكافيتريات تدار دون ترخيص، و8 محال تبيع بأسعار غير معتمدة، لافتا إلى أنه جرى تحرير محاضر بالمخالفات وإبلاغ الأحياء لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وشدد على استمرار حملات السياحة على المطاعم والمحال بكافة أحياء المحافظة بهدف تحقيق انضباط الأسعار ومنع ابتزاز واستغلال للمواطنين.
وطالب رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين بالإبلاغ عن أي منشأة تقوم بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة علي خطوط الشكاوي والصفحة الرسمية للإدارة على "فيسبوك".
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