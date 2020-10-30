ضبط 9 أطنان من الكوكايين في كولومبيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 10:06 صباحًا

قال المدعي العام الكولومبي فرانسيسكو باربوسا، انه تم ضبط أكثر من 9 أطنان من الكوكايين في عمليات متعددة.

وأوضح “باربوسا” أن السلطات الكولومبية، بمساعدة وكالات في الولايات المتحدة بما في ذلك مكتب التحقيقات الاتحادي، ألقت القبض على 21 عضوا مزعوما في عصابات مخدرات، وبعضهم ينتظر أوامر تسليمهم، عبر سبع مديريات في كولومبيا بالإضافة إلى مقاطعة بوجوتا وبنما وجمهورية الدومينيكان.

وشدد على أن الحكومة الكولومبية لديها “التزام ثابت بمكافحة الجريمة الوطنية والعابرة للبلاد”، مما أتاح تحقيق هذه النتائج المهمة.

وتُعرف كولومبيا بأنها أكبر منتج للكوكايين في العالم، وهو مخدر مضر يصنع من نبات الكوكا، وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أن كولومبيا كان بها 212 ألف هكتار مزروعة بنبات الكوكا العام الماضي، ارتفاعا من 208 آلاف هكتار في عام 2018.