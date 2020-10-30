السفارة الإيرانية في بريطانيا
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الحكومة استدعت السفير الإيراني بعد أنباء عن أنه سيجري استدعاء موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف، المسجونة حاليا، للمثول أمام محكمة في إيران.
وأبلغت السلطات البريطانية الدبلوماسي حميد بعيدي نجاد بقلقها البالغ، ودعت إيران إلى إنهاء ما وصفته بالاحتجاز التعسفي لزغاري راتكليف.
وقال وزارة الخارجية في بيان “أوضحنا للسفير الإيراني أن معاملة بلاده لنازانين زغاري راتكليف غير مبررة وغير مقبولة، وتتسبب في ألم شديد”.
وأُلقي القبض على زغاري راتكليف، وهي مديرة مشروع بمؤسسة “تومسون رويترز”، في نيسان عام 2016 في مطار بالعاصمة الإيرانية طهران بينما كانت تستعد للعودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية.
وحكم عليها بالسجن خمسة أعوام بعد إدانتها بالتخطيط للإطاحة بالمؤسسة الدينية الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر على خلفية قضية “راتكليف”.. بريطانيا تستدعي سفير إيران لديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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