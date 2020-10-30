كورونا في أمريكا.. ارتفاع قياسي في الإصابات على وقع الانتخابات الرئاسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة تجاوزت رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا يوم الخميس حيث سجلت أكثر من 91000 حالة جديدة.

ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الثلاثاء.

وسُجل الرقم القياسي السابق والذي بلغ 84169 حالة جديدة في 23 تشرين الأول.

كما تجاوز عدد الوفيات 1000 حالة أمس الخميس، وذلك للمرة الثالثة في تشرين الأول.

والهند صاحبة أعلى عدد للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في يوم واحد والبالغ 97894 في 17 من أيلول.

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وفي إسبانيا، أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أمس الخميس أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد زادت 23580 حالة وهو رقم قياسي يومي، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليون و136 ألفا و503 حالات.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 173 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35639، بحسب الوزارة.

كما أعلنت وزارة الصحة في الهند تسجيل 48648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و563 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 8.09 مليون.

ويذكر أنّ الهند لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة التي سجلت بدورها حوالي تسعة ملايين حالة منذ بداية الجائحة.

ويحذّر الخبراء من ارتفاع أعداد الإصابات خلال موسم المهرجانات الذي يستمر حتى منتصف تشرين الثاني.