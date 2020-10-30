شكرا لقرائتكم خبر عن باريس.. زحمة سير واحتجاجات قبل دخول فترة الإغلاق العام والان نبدء بالتفاصيل

شهدت العاصمة الفرنسية باريس زحمة سير خانقة واحتجاجات قبل ساعات من دخول قرار إغلاق البلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا حيز التنفيذ.

وقبل منتصف الليل، وهو موعد بدء سريان مفعول قرار الإغلاق، قام سكان العاصمة الفرنسية بمغادرة سكنهم للتجول، في حين شهدت مناطق عدة احتجاجات على القرار.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الأربعاء، فرض إغلاق جديد في البلاد اعتبارا من الجمعة بسبب كوفيد-19، مشيرا إلى أنه "لن يشمل المدارس".

وقال ماكرون إنه اعتبارا من الجمعة سيجري إغلاق الحانات والمطاعم خلال الحجر، مضيفا "سنعيد تقييم إجراءات الإغلاق بعد 15 يوما".

وتابع: "سنخفف إجراءات الإغلاق عندما يصل معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا إلى 5000".

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وحذر ماكرون من 400 ألف وفاة إضافية بـ"كوفيد-19" في غضون بضعة أشهر في حال عدم التحرك.

وفرضت فرنسا بالفعل حظر تجول من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا في المدن الكبرى بما فيها العاصمة

وتحاول الحكومة الموازنة بين مكافحة الفيروس وضمان ألا تؤثر القيود الجديدة على الاقتصاد، رغم أن خبراء الصحة في البلاد شددوا في أكثر من مرة على ضرورة فرض عزل عام.

يشار إلى أن فرنسا سجلت أكثر من مليون و198 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 35541 حالة وفاة. وتماثلت أكثر من 112 ألف حالة للشفاء.