تطوير قرص دواء يحارب 'الشخير'

كما طورت الشركة حبوبًا تُسمى AD 109، وهو قرص دواء يتم تناوله مرة واحدة يوميًا قبل الخلود للنوم، ويعمل هذا القرص على حل عدة مشكلات، مثل توقف التنفس أثناء النوم، وما يصاحبه من أصوات الشخير المزعجة. وصرح لاري ميلر، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Apnimed الطبية، بأن مشكلة انقطاع التنفس وما يصاحبها من أصوات الشخير هي مشكلة عامة خطيرة في بريطانيا، وأيضًا في دول العالم والعلاجات المتاحة أصبحت غير فعالة ولا تتوافق مع احتياجات المرضى.

وأكد ميلر أن العلاج الذي قاموا بتطويره “ AD 109″ سيوفر حلًا بسيطا وآمنا للمرضى، بدلًا من الأساليب التقليدية لمنع الشخير، مثل ارتداء جهاز على الفم أو أجهزة أخرى لتوفير ضغط هوائي مناسب CPAP من خلال قناع يتم ارتداؤه أثناء النوم، وهناك حالات تستدعي التدخل الجراحي وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الرئة البريطانية.



وتابع ميلر أن الدواء الجديد يعمل على تنشيط الناقلات العصبية الموجودة في الجهاز العصبي، وعلى تحسين كفاءة عضلات الممرات الهوائية العلوية، وتوفير مجرى جيد للهواء للمرضى أثناء النوم.

تم إجراء التجارب الإكلينيكية كمرحلة أولى لتجربة الدواء الجديد، وبالفعل تناول 24 متطوعًا بالغًا من الأصحاء القرص الجديد لمدة لا تقل عن سبعة أيام، وجاءت النتائج إيجابية مع عدم وجود آثار جانبية، والخطوة القادمة التي ستقوم بها شركة Apnimed هي بدء المرحلة الثانية وتجربة العلاج على 140 مريضا.