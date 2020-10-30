تطوير قرص دواء يحارب 'الشخير'

وأكد ميلر أن العلاج الذي قاموا بتطويره “ AD 109″ سيوفر حلًا بسيطا وآمنا للمرضى، بدلًا من الأساليب التقليدية لمنع الشخير، مثل ارتداء جهاز على الفم أو أجهزة أخرى لتوفير ضغط هوائي مناسب CPAP من خلال قناع يتم ارتداؤه أثناء النوم، وهناك حالات تستدعي التدخل الجراحي وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الرئة البريطانية.
وتابع ميلر أن الدواء الجديد يعمل على تنشيط الناقلات العصبية الموجودة في الجهاز العصبي، وعلى تحسين كفاءة عضلات الممرات الهوائية العلوية، وتوفير مجرى جيد للهواء للمرضى أثناء النوم.
تم إجراء التجارب الإكلينيكية كمرحلة أولى لتجربة الدواء الجديد، وبالفعل تناول 24 متطوعًا بالغًا من الأصحاء القرص الجديد لمدة لا تقل عن سبعة أيام، وجاءت النتائج إيجابية مع عدم وجود آثار جانبية، والخطوة القادمة التي ستقوم بها شركة Apnimed هي بدء المرحلة الثانية وتجربة العلاج على 140 مريضا.
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