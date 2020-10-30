ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المصرف قوله، إن "منتسبي وزارة الدفاع وبمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الإلكترونية فإنهم مشمولون بالسلف والخدمات المصرفية الأخرى التي يمنحها المصرف".



وأشار المصرف إلى أن "الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الدفاع تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا تحديداً"



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كانت هذه تفاصيل خبر الرافدين يعلن شمول منتسبي وزارة الدفاع بالسلف والقروض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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