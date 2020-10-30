شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار زيتا يضرب جنوب الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
ووصل زيتا إلى اليابسة ليل الأربعاء كإعصار من الفئة الثانية في ولاية لويزيانا، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة.
ووفقا لموقع "باورأوتايج دوت يو إس"، الذي يتعقب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، عانى أكثر من مليوني شخص في لويزيانا وألاباما وميسيسيبي وجورجيا وكارولينا من انقطاع الكهرباء لبعض الوقت يوم امس الخميس.
وأجبر الإعصار حكام الولايات على إعلان حالة الطوارئ وأرجأ الرئيس دونالد ترامب تجمعا انتخابيا لحملته كان مقررا في نورث كارولينا يوم امس الخميس.
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