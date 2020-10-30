شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 114 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أنه تم رصد 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس ما يرفع الإجمالي إلى 26,385. وشملت الإصابات الجديدة 93 إصابة محلية و21 إصابة وافدة من الخارج.

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