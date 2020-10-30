مقتل 14 من طالبان خلال إحباط هجوم للحركة شمالي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الجمعة، مقتل 14 وإصابة اثنين آخرين من عناصر طالبان خلال إحباط هجوم للحركة بولاية بلخ شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيانها إن قوات "سلاح الجو الأفغاني استهدفت مجموعتين من حركة طالبان كانتا تخططان لمهاجمة مواقع تابعة لقوات الأمن وتم تدمير كميات كبيرة من أسلحة طالبان واثنين من معاقلهم".

وتستمر أعمال العنف رغم تأكيد طالبان خلال المحادثات مع واشنطن والحكومة الأفغانية أنها ستخفض الهجمات وتقلل الإصابات.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع، تحرير أجزاء عديدة في إقليم هلمند، جنوبي أفغانستان من عناصر حركة طالبان.

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ونوهت وزارة الدفاع بأن حركة طالبان شنت هجمات و"أنشطة عنيفة" أخرى في 22 إقليما، على الأقل، على مدى الأسبوع.

ويتضاءل تأثير الولايات المتحدة في ميدان المعارك في أفغانستان في وقت يسعى البنتاجون لسحب جميع الجنود المتبقين بحلول مايو/أيار المقبل.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال إن على القوات الأمريكية أن تعود قبل ذلك الوقت مثيرا تساؤلات عما إذا كان إصرار واشنطن على أن يكون انسحابها من أفغانستان بعد حرب استمرت 19 عاما حقا "رهن ظروف".