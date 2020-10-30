شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات ترخيص قنوات وشركات نقل محتوى وشركات بث بـ"الأعلى للإعلام".. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النظام الجديد الذى يخص إجراءات إصدار التراخيص الجديدة سواء كان لصحف ورقية ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية وإذاعات fm، وذلك بوضع خطوات تضمن النزاهة والشفافية فى مناقشة وفحص أى ترخيص قبل إصداره من قبل المجلس، وأن تصدر التراخيص بموافقة مجلس إدارة المجلس. وينشر ”الخليج 365” خطوات ترخيص قنوات و شركات نقل محتوى وشركات بث وأجهزة بث: - طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حســــب نوعه. - بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس. - بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء. - يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقاً لكل حالة. - وبعد تسليم إيصال التوريد يتـــــــم عرض الطلب على لجنة التراخيص. - بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار. وأكد المجلس أن 17 تخصصاً تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتوى ( المتخصصة ) وهى: 1- الرياضة 2- دراما 3- أفلام 4- سياحة وآثار Advertisements 5- ثقافة وفنون ( فن تشكيلي - رسم - نحت - استعراض - وخلافه ) 6- أطفال 7- علوم دين 8- أخبار 9- طبي وصحي وغذائي 10- تجميل وموضة وأزياء وديكور 11- سفرة وطهي 12- موسيقى 13- مسابقات 14- تسويق إعلاني ( تليشوب ) 15- تعليمي وبحث علمي 16- وثائقي 17- اقتصادي .

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