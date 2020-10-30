إدارة ترامب تفرض اجراءات حظر جديدة ضد ايران

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن
أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض اجراءات حظر جديدة ضد أفراد وكيانات مرتبطة وذلك استمرار لسياسة الضغط الفاشلة التي تستخدمها حكومة ترامب ضد الشعب الايراني.
وفرضت ادارة ترامب الحظر على 5 أشخاص و11 شركة ايرانية وأجنبية تنشط في مجال صناعة البتروكيماويات الايرانية.
ومن بين الشركات الايرانية التي فرض الحظر عليها هي شركات اريا ساسول وكاويان ومرواريد، التي تنشط في مجال البتروكيماويات، كما فرض الحظر على شركة باختر للتجارة.
ومن بين الأشخاص الذين فرض الحظر ضدهم 3 ايرانيين وهم مدراء الشركات المذكورة، والى جانب الشركات والايرانيين الذين فرض عليهم الحظر، فرضت الخزانة الأميركية اجراءات الحظر على أربعة شركات في هونغ كونغ، و3 شركات في سنغافورة، ومواطن هندي وآخر صيني.
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