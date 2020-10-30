تونس تحقق في هوية منفذ هجوم نيس الإرهابي

أعلن متحدث قضائي في تونس، إن النيابة العامة تحقق في هوية منفذ الهجوم الإرهابي في نيس الفرنسية بعد تلقيها معلومات حول هويته التونسية.

وقال مصدر أمني تونسي ومصدر بالشرطة الفرنسية إن المشتبه به التونسي في هجوم نيس بفرنسا يدعى إبراهيم العويساوي ويبلغ من العمر 21 عاما.

وقال المصدر التونسي إن العويساوي ينحدر من قرية سيدي عمر في بوحجلة بالقيروان وكان يقيم مؤخرا في صفاقس مشيرا إلى أن الشرطة زارت أسرته هناك اليوم الخميس بحسب وكالة «رويترز»

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وصرح المتحدث باسم محكمة تونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب محسن الدالي لوكالة الأنباء الألمانية إن النيابة بدأت التحقيق بشأن منفذ الهجوم. وقال: «بعد أن وردت إلينا معلومات بشأن هوية ياسين إبراهيم فإننا بدأنا التحقيق، لأن قانون مكافحة الإرهاب يقضي بملاحقة كل تونسي تورط في عمل إرهابي سواء داخل البلاد أو خارجها». وأضاف: «نحن نقوم بالتحقيق في خطوة استباقية في حال طلب السلطات القضائية التعاون».

وأوردت وكالة الأنباء الألمانية أن المهاجم المشتبه بارتكابه حادث الطعن بسكين داخل كنيسة في نيس، وقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، هو من مواليد تونس عام 1999.