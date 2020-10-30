مراقبة وتحذيرات.. البنتاجون: تهديدات لقادة عملية "سليماني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن عددا من مسؤولي الوزارة مستهدفون بتهديدات أمنية مرتبطة بعملية تصفية قاسم سليماني.

وحسب شبكة "إن بي سي" التلفزيونية، التي نقلت عن مسؤولين في البنتاجون، أن مسؤولين عسكريين من أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، اطّلعوا أواخر الشهر الماضي على معلومات تشير إلى وجود تهديدات ضد كبار قادة البنتاجون خلال تواجدهم على الأراضي الأمريكية، وليس فقط في الخارج.



وأفادت المعلومات أن التهديدات الانتقامية منذ الـ 22 من سبتمبر/أيلول الماضي ردا على تصفية قائد فيلق القدس قاسم سليماني التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيرانية، تستهدف كبار المسؤولين الأمريكيين الذين خططوا ونفذوا العملية.

وكشفت المعلومات أيضا أن حادثا تعرّض له مسؤول رفيع في البنتاجون في سبتمبر/أيلول، حيث قام مواطن من أصل إيراني مقيم في ولاية فيرجينيا بتعقب سيارته بعد مغادرته البنتاجون لنحو سبعة أميال.

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وأكدت المعلومات أن عملية المطاردة المفترضة انتهت بعدما قام السائق بتغيير طريقه، غير أن البنتاجون أصدر بعد ذلك تنبيها يسمى "بولو" اختصاراً لجملة "خذ حذرك".

وتضمنت صوراً للسائق والمركبة ولوحة السيارة، ومعلومات عن حسابي السائق على فيسبوك وانستغرام، تظهر أن لديه أصدقاء في إيران وأفغانستان.

وأضاف المعلومات أن البنتاجون ومكتب التحقيقات الفيدرالي يختلفان حول ما إذا كانت محاولة جادة لاستهداف القائد الكبير في وزارة الدفاع.