شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطط بمحور الإعلام والتواصل الاجتماعي لحل أزمة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد محور الإعلام والتواصل الاجتماعي، من أبرز محاور التعامل مع قضية الزيادة السكانية في استراتيجية السكان 2030، خاصة وان هذه القضية تمثل خطر على الامن القومى والمجتمع لا يقل عن الإرهاب، ولهذا تم وضع استراتيجية للتعامل مع الأمر، وفيما يلي نستعرض الجهود المبذولة في محور الإعلام والتواصل الاجتماعي لتوعية المجتمع والحد من الزيادة السكانية:

1. تطوير الرسائل الإعلامية عن القضية السكانية، والتحفيز على تنظيم الأسرة من خلال والاستعانة بالشركات الدعائية الكبرى في رفع الوعي لدى المواطنين بخطورة المشكلة السكانية.

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2. إعادة النظر في الرسائل القديمة، واختيار ما يصلح منها، وإعادة إنتاجه وتوزيعه وعقد ورش عمل تضع متخصصين في فن الرسائل لانتقاء الرسائل المناسبة (المباشرة وغير المباشرة) ونشر هذه الرسائل عبر مختلف البرامج والأفلام والمسلسلات والأغاني والصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، مع مراعاة تخصيص الرسائل للفئات المختلفة من الشعب الشباب - الأطفال الأمهات الرجال) والأخذ بعين الاعتبار المناطق الجغرافية المختلفة والدخل والتعليم.

3. عقد لقاءات مع مقدمي أشهر البرامج التليفزيونية والأكثر وصولا للجماهير كل على حدة، وشرح دورهم المهم في مواجهة المشكلة السكانية، التي تهدد الأمن القومي المصري والتواصل مع أهم نجوم الكرة والسينما والإعلام والغناء والموسيقى، وإقناعهم بأن يكونوا سفراء للنوايا الحسنة للقضية السكانية، مع مراعاة أن يشملوا جميع الفئات العمرية المختلفة لكي يصلوا إلى أكبر شريحة من المجتمع.

4. الاستمرار في إنتاج إعلانات مباشرة في الإذاعات والتليفزيونات الحكومية، وتطوير الرسائل لكي تتماشى مع العصر ومع مختلف فئات المجتمع.