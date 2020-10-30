شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: أمثال محمد ناصر ومعتز مطر فاقدون للنخوة ويتحدثون كذبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن وسائل الإعلام المعادية مازالت تصر على سياستها التحريرية الهدامة وتتخذ فى سبيل ذلك كل ماهو غير مهنى، مضيفًا أن تلك القنوات تقوم بفبركة فيديوهات ونشر أخبار كاذبة وشائعات وقلب الحقائق واستخدام وتسخير ضيوف ومقدموا البرامج فى الاستديوهات للحديث عن أهدافهم الهدامة اتجاه الدولة المصرية.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المتابع الجيد و المهنى للقنوات المعادية يجد أنها لا تتعامل بشرف و لا مصداقية مع الأمور و الأحداث وأنها دائما على طول الخط ما تحاول أن تجد موضوعات لا أساس لها من الصحة لكى تنفذ إلى المواطن المصرى و تحاول أن تزعزع ثقته فى دولته ولكنها دائما ما تفشل وذلك لوعى المواطن المصرى، متابعا: "هذا يحمل مسئولية كبيرة على الإعلام الوطنى المصرى الرسمى والخاص وهو أنه لابد من العمل على إبراز دور الدولة فى البناء الحديث و الحديث عن المشروعات القومية العملاقة ، كل هذه الأمور حقيقية واقعية لابد أن يتم التأكيد عليها أمام العالم أجمع لأنها مشرفة و تعكس قوة الدولة المصرية".

ولفت طارق سعدة نقيب الإعلاميين إلى أن مقدمى البرامج بالقنوات المعادية أمثال معتز مطر ومحمد ناصر وغيرهم لا يمكن وصفهم الا بالخائنين و بيع الوطن مقابل حفنة من الدولارات، مشيرا إلى أنه لا توجد أسباب فى العالم تجعل أحد أن يشوه وطنه و يدعى عليه كذبا و لا يريد له الاستقرار، مؤكدا أن أمثال محمد ناصر و معتز مطر فاقدون للوطنية فاقدون للنخوة والشرف، أما من الناحية المهنية فهم دائما لا ينشرون الحقائق، ينشرون أكاذيب يتحدثوا فى موضوعات لا تمت للواقع بصله و هم مسخرون من قوى خارجية معادية للدولة المصرية فى محاولات فاشلة لزعزعة استقرار الدولة المصرية.