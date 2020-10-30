دُفنت ملفوفة في جوال.. كشف العثور على جثة صاحب مقهى بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

كشفت إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن كفرالشيخ، الخميس، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، غموض واقعة العثور على جثة صاحب مقهى في العقد الرابع من عمره، مدفونة في حفرة خلف منزله، وملفوفة في جوال من البلاستيك، في قرية دقلت التابعة لمركز كفرالشيخ.

تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد عبدالحليم فايد، مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من "عبدالخالق.ع.م - 38 عامًا"، يقيم بقرية دقلت التابعة لمركز كفرالشيخ، بعثوره على جثة عمه مدفونة في حفرة خلف منزله وسط الأراضي الزراعية.

انتقل العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ، ومأمور مركز شرطة كفرالشيخ، والمقدم رامي شرف الدين مفتش مباحث المركز، والرائد عمرو عوض رئيس مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين أن الجثة للمدعو "خالد.م.ع" 43 سنة - صاحب مقهى، يقيم بنفس القرية.

بسؤال صاحب البلاغ، أفاد بأن عمه كان متغيبًا عن المنزل، ولم يجر التعرف على مكانه سوى لحظة العثور على جثته، عندما اكتشف أحد المزارعين خلال مروره جوار مكان العثور على الجثة، رائحة كريهة، وانتشار الذباب الأزرق فوق مكان الجثة في الحفرة، عندما جرى الاطلاع على مصدر الرائحة.

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وأجرى عمرو الغويط، وكيل نيابة مركز كفرالشيخ، معاينة الجثة بمكان العثور عليها، وتبين أن بها عدة طعنات بالصدر، وأنحاء متفرقة بالجسد، وأمر بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرارًا بشأنها، فيما شكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ، فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعة المدعو "م.م.ا" وشهرته "الألماني"، وذلك لسابق خلاف بينهما بسبب العمل في المقهى الذي يملكه المجني عليه، ما دفعه للانتقام منه بغرض قتله والتخلص منه، وذلك عندما ترك المتهم العمل في المقهى منذ حوالي شهرًا، وأراد العودة مرة أخرى، فرفض صاحب المقهى نظرًا لوجود عامل بديلاً له.

ودلت التحريات أن يوم الواقعة عقد المتهم العزم على التخلص من صاحب المقهى، فكمن له مختبأ خلف منزله، وبمجرد رؤيته للمجني عليه انهال عليه بالضرب، مسددًا له عدة طعنات في الصدر والرقبة وأنحاء متفرقة بالجسد، مستخدمًا سلاح أبيض "مطواة" حتى لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة، ووضع المتهم الجثة في جوال بلاستيك، ووأدها في حفرة خلف منزل المجني عليه.

ألقي القبض على المتهم، واقتيد إلى مركز شرطة كفرالشيخ، وبمناقشته بما توصلت إليه جهود فريق البحث الجنائي، أنكر في البداية، وبتضيق الخناق عليه أمام رجال المباحث، أقر بارتكابه الواقعة، وفق ما جرى رصده فيما سبق ذكره من جانب فريق البحث الجنائي.

حُرر بذلك المحضر رقم 9593 لسنة 2020 إداري مركز شرطة كفرالشيخ، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها نحو الواقعة.​