أوروبا تدين استفزازات تركيا الـ"غير مقبولة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دان قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، استفزاز أنقرة وخطابها "غير المقبولَين تماما"، لكنهم لن يحسموا قرار اتخاذ إجراءات في حقها.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عقب قمة أوروبية عبر الفيديو، "ندين التحركات (التركية) الأخيرة الأحادية في شرق المتوسط، والاستفزاز والخطاب غير المقبولين تماما".



وذكّر بقرار الاتحاد الأوروبي خلال قمة بداية أكتوبر/تشرين الأول "العملَ على مسارين: مسار إيجابي وآخر أقل إيجابية.. حتى الآن لم تختر تركيا المسار الإيجابي".

وتابع ميشال "ستكون لدينا فرصة للعودة إلى الموضوع في ديسمبر/كانون الأول".

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وتدهورت العلاقات بين تركيا وفرنسا تدريجيا منذ العام الماضي، لا سيما بسبب الخلافات حول ملفات سوريا وليبيا وشرق المتوسط.

وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان وقبرص توترا ايضا بسبب خلافات حول الحدود البحرية في المناطق الثرية بحقول الغاز شرق المتوسط.

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين من أنه "في حال واصلت أنقرة تحركاتها غير القانونية، سنستعمل جميع الأدوات التي بحوزتنا".

وكان ميشال قال في أكتوبر/تشرين الأول إن قادة الاتحاد الأوروبي سينظرون "قبل نهاية العام إن سُجلت تطورات إيجابية".