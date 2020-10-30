للمرة الأولى في شرطة نيويورك.. ترقية امرأة سوداء لمنصب رفيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطات مدينة نيويورك، أمس الخميس، ترقية امرأة سوداء إلى منصب رفيع في الشرطة.

خطوة غير مسبوقة تأتي في وقت تستمر الانتقادات الموجهة إلى أجهزة إنفاذ القانون إثر حراك "حياة السود مهمة".



وعيّن رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو المرأة خوانيتا هولمز رئيسة دورية، ما يجعلها أول امرأة تتولى دور الإشراف على 77 مركز شرطة وأغلبية ضباط إدارة شرطة نيويورك، وهي أكبر قوة داخل بلدية في الولايات المتحدة بحوالى 35000 موظفا.

وقال رئيس البلدية المنتمي إلى الحزب الديمقراطي في مؤتمر صحفي إنه "من المهم للغاية أن تبدو قيادتنا الشرطية مثل مدينة نيويورك، وهذا ما نظهره هنا".

وتابع "أريد أيضا أن أشير إلى أن الوقت حان حقا لوجود المزيد والمزيد من النساء في مناصب قيادية في شرطة نيويورك. وبكل تأكيد في قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد".

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ومنذ انتسابها إلى الجهاز قبل 30 عاما، تحتل هولمز منذ ديسمبر/ كانون الأول منصب مسؤولة التواصل مع الجمهور في جهاز الشرطة؛ وأكدت أن تعيينها جاء في "وقت مضطرب" لقيادة شرطة نيويورك.

وتم اتهام شرطة نيويورك بارتكاب تجاوزات خلال الاحتجاجات الضخمة لحركة "حياة السود مهمة" التي هزت نيويورك في أواخر مايو/أيار الماضي.

وأشاد اتحاد الشرطة الأكثر نفوذا في نيويورك، المعادي لدي بلازيو والمؤيد لإعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، بتعيين هولمز.

وقال في بيان على تويتر "ضباط شرطة مدينة نيويورك بحاجة ماسة لقادة أكفاء مثل هولمز التي يمكنها أن تصد السياسيين بشكل فعال وتمكّننا من القيام بعملنا وتساعدنا على وقف تراجع هذه المدينة إلى الخلف.