رئيس وزراء كندا عن هجوم نيس: الإرهابيون لا يمثلون الإسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص بسكين
وأكد ترودو، خلال كلمة متلفزة، أن "الإرهابيين الذين ينفذون هذه الهجمات لا يمثلون الإسلام ولا يمثلون المسلمين في كندا أو فرنسا أو أي مكان حول العالم".
وأمس الخميس، أطلقت الشرطة الفرنسية النار، على شخص بمدينة أفينيون، جنوب شرق البلاد، وأردته قتيلا بعدما هدد المارة بسلاح.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من حادث طعن قرب كنيسة نوتردام، بمدينة نيس جنوبي فرنسا، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بينهم حالة تم قطع رأسها لامرأة.
ويأتي الهجومان بينما لا تزال فرنسا تعاني مما ترتب على قطع رأس المدرس صمويل باتي هذا الشهر على يد رجل من أصل شيشاني قال إنه كان يريد معاقبته على عرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد (ص) على التلاميذ في درس عن حرية التعبير.
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