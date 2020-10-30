شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الخميس إنها سجلت 513 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد و26106 حالات إصابة. وسجلت البرازيل إجمالا حوالي 5.5 مليون إصابة بالفيروس و158 ألفا و969 حالة وفاة.

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