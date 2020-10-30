شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في العالم تتجاوز 44.66 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 44.66 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و176024 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 227830 8893178 الهند 120527 8040203 البرازيل 158456 5468270 روسيا 27301 1581693 فرنسا 35785 1235132 إسبانيا 35466 1136503 الأرجنتين 30071 1130533 كولومبيا 30753 1041935 المملكة المتحدة 45725 972723 المكسيك 90309 906863 -

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 17 - العراق 10815 467755 ‭‭24‬‬ - 5363 346482 السعودية 32 - المغرب 3506 207718 37 - قطر 231 132150 39 - الإمارات 488 130336 42 - الكويت 767 124666 44 - عمان 1208 114434 46 - مصر 6234 107030 المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.