شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يشيد بالتحالف ويدين تدخلات إيران والان نبدء بالتفاصيل

أدان البرلمان العربي، أمس الخميس، التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون العربية، مشيدًا بدور التحالف العربي في إعادة الاستقرار لليمن، وانتقد دعم نظام الملالي ميليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ، مؤكدًا على استمرار دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة، فضلًا عن دعم الحلول السياسية للقضايا العربية الملتهبة.

وقال رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي إن التدخلات الخارجية التي تتربص بالعالم العربي، وتسعى للنيل من وحدة واستقرار دولنا العربية، هو مسعى مقيت نرفضه في البرلمان العربي ونتصدى له، خاصة تدخّلات النظام الإيراني في الشؤون العربية، وسياسته العدائية التي تتنافى مع القانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار، وتدخّلاته السافرة في مملكة البحرين وبعض الدول العربية لضرب الأمن والاستقرار، وإصراره على دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن بالمال والسلاح، وتزويده بالصواريخ الباليستية لضرب استقرار وأمن دول الجوار اليمني.

الشرعية اليمنية

وفي كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي انطلقت أعمالها، أمس الخميس، بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، أكد العسومي وقوف البرلمان العربي مع شرعية الشعب اليمني الشقيق، وأضاف: ندعم ما تقوم به قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية.

مشددًا على ضرورة استمرار المشاورات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، كما رحّب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن، وأعرب عن أمله بأن يتم الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، الأمر الذي يُسهم في تهيئة الأجواء لاستئناف المشاورات، وصولًا إلى الحل السياسي المنشود الذي يُنهي الأزمة.

كما أكد موقفه الثابت في مساندة الشعب الفلسطيني وتطلعاته في إقامة دولته المستقلة، منوهًا بمواصلة البرلمان العربي لجهوده لدعم فلسطين ومساندة كافة الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس، ووقف الاستيطان وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

تضامن عربي

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وأشار العسومي إلى تضامن البرلمان العربي التام مع الشعب الليبي، مرحّبًا باتفاق أطراف اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي في العاصمة السويسرية جنيف لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء دولة ليبيا، مؤكدًا دعم البرلمان العربي ومساندته لكافة الجهود التي تدعم التسوية السياسية الشاملة في دولة ليبيا التي يرتضيها الشعب الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وأعلن رئيس البرلمان العربي عن دعمه للحل السياسي في الجمهورية العربية السورية للخروج من الأزمة، وبما يحفظ لسوريا وحدتها وعروبتها، ويحقق تطلعات شعبها في العيش الكريم.

ونوّه إلى وقوفه مع العراق وشعبه في مطالبه المشروعة في الحياة الحرة الكريمة، كما أكد على دعمه للشعب اللبناني ولكافة الجهود للخروج بلبنان من أزمته الحالية، ودعمه لجمهورية السودان في استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية.

سد النهضة

وشدد على موقف البرلمان العربي الداعم لجمهورية مصر العربية في مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ لمصر حقها في مياه النيل، كما يحفظ حقوق جمهورية السودان، ودعم الصومال في تطوير موارده الطبيعية وبسط الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.

وأكد رئيس البرلمان العربي على دعمه لكافة الدول العربية التي تعرضت لعمليات إرهابية ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية، كما دعم احترام سيادة واستقلال الدول العربية، ورفض كافة التدخلات والأطماع الخارجية في الدول العربية، ومن أي جهة كانت.