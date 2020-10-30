شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بشدة والان نبدء بالتفاصيل

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: إن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بشدة حيث يعاني آلاف الأطفال من الجوع بسبب الحرب الأهلية المستمرة.

وذكر برنامج الأغذية العالمي في بيان صحفي «أن حوالي 100 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الموت جوعا»، ويعاني واحد من كل خمسة أطفال في بعض المناطق من سوء التغذية.

وقال البيان: الصراع المتصاعد وتردي الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى التأثير الساحق لجائحة كوفيد 19، دفع السكان المستنزفين بالفعل إلى حافة الهاوية.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة: إن توفير الغذاء لعدة ملايين من السكان عملية غير آمنة للغاية.

وهناك حاجة لتوفير نحو 500 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم الوضع، وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه لم يصل سوى نصف المبلغ المطلوب لعام 2020 البالغ 3.2 مليون دولار فقط حتى الآن. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن تفشي الأمراض بما في ذلك الحصبة ساهم في الكارثة الإنسانية.

وأظهر تقرير للأمم المتحدة أن أجزاء من اليمن تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من نظام إيران تشهد أعلى مستويات سوء التغذية الحاد بين الأطفال مما يلقي الضوء على تحذيرات بأن البلد يقترب من أزمة طاحنة في الأمن الغذائي. وتفاقمت مسببات سوء التغذية في اليمن في 2020 مع تفشي فيروس كورونا والتراجع الاقتصادي والسيول وتصاعد القتال والنقص الكبير هذا العام في تمويل المساعدات مما زاد وضع الجوع سوءا بسبب الحرب المستمرة منذ ست سنوات.

وقالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن: حذر منذ يوليو من أن اليمن على شفا كارثة تتعلق بالأمن الغذائي، إذا لم تتوقف الحرب الآن، فإننا نقترب من وضع لا يمكن إصلاحه وخطر فقد جيل من الأطفال الصغار.

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ووفقا لتحليل وضع سوء التغذية في جنوب اليمن بناء على التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الخاص بالأمم المتحدة، زادت حالات سوء التغذية الحادة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بنحو 10 % في 2020 إلى أكثر من نصف مليون.

وزادت حالات الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد بنسبة 15.5 % ونحو ربع مليون امرأة حبلى أو مرضعة تحتاج لعلاج من سوء التغذية.

ولم تعلن المجاعة رسميا في اليمن، وتقول الأمم المتحدة: إن البلد يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم إذ يعتمد 80 % من سكانه على المساعدات الإنسانية.

وتغلق تدريجيا خدمات التغذية وغيرها من الخدمات التي تنقذ ملايين اليمنيين من الموت جوعا بسبب نقص حاد في التمويل هذا العام.

وتقول الأمم المتحدة: إنها لم تتلق حتى منتصف أكتوبر سوى 1.43 مليار دولار من 3.2 مليار مطلوبة للمساعدات الإنسانية في اليمن لعام 2020، وبدأت برامج المساعدات في التقلص والإغلاق.

وقالت المنظمة: إنها تحتاج بشكل عاجل إلى 50 مليون دولار لدعم برامج التغذية.