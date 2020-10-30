شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 13 حالة جديدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 107209 حالةً ضمنهم 99273 حالة تم شفاؤها، و 6247 حالة وفاة. وكشف عن خروج 99 متعاف من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99273 حالةً.

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