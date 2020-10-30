المملكة العربية السعودية تدين الهجوم في مدينة نيس الفرنسية

دانت المملكة العربية السعودية الخميس الهجوم "الإرهابي" الذي أوقع ثلاثة قتلى في نيس جنوب شرق فرنسا، بعد وقت قصير على حصول اعتداء على حارس أمن في القنصلية السعودية في جدة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان "عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي" في فرنسا الذي تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص هاجمهم شخص بسكين.

وأكدت مرة أخرى "رفض المملكة القاطع لمثل هذه الأعمال المتطرفة التي تتنافى مع جميع الديانات والمعتقدات الإنسانية والفطرة الإنسانية السليمة".

وتم اعتقال منفذ الهجوم الذي يعتبره المحققون الفرنسيون "عملاً إرهابياً".

وقال مصدر قريب من التحقيق الفرنسي إن المعتدي هتف "الله اكبر" لدى تنفيذه الهجوم.



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