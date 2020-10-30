شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محظورات التصالح فى المخالفات.. أبرزها الإخلال بالسلامة الإنشائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التي تحظى باهتمام كبير في الشارع المصرى، وبالأمس القريب أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام.

وفيما يلى نستعرض الحالات المحظور التصالح عليها في القانون:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

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4- تجـاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.