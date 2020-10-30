ضحية عيد الميلاد.. مصرع شاب بطلق ناري في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي شاب مصرعه بطلق ناري، أثناء تواجده بصحبة عدد من الشباب للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء، بمنطقة السلخانة بكفر شكر، جرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية كفر منصور، بكفر شكر بمحافظة القليوبية، بمصرع أحد الشباب ويدعى "إسلام.م"، 24 عامًا، بطلق ناري ووجود حالة هياج وفزع بين المواطنين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، وتبين أنه أثناء تواجد القتيل بصحبة عدد من أصدقائه الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقه، خرجت إحدى الطلقات الطائشة من شاب استقرت في صدره، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى نقله إلى المستشفى وهروب الجاني إلى الزراعات المتاخمة للمنطقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجاني، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.