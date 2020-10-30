محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 قدم نيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرجينيا، التهنئة للسفير معتز زهران سفير مصر الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه، سفيرًا لمصر بواشنطن. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها نيافته لمقر السفارة بواشنطن، حيث استقبله السفير وطاقم السفارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة تهنئ سفير مصر الجديد بالولايات المتحدة بمنصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.