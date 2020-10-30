لمن استطاع فقط.. حلوى المولد النبوي في زمن كورونا بكفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عروض متنوعة من حلوى موسم المولد النبوي في أسواق محافظة كفر الشيخ، مغلفة ويجرى عرضها بطريقه تجذب الزبون ولكن البيع لمن استطاع الشراء فقط، في "زمن كورونا"، حيث ارتفعت الأسعار.

"الخليج 365" تجول في سوق حلوى المولد النبوي، ورصد وجود محال أنهت بيع منتجاتها نظرًا لقلة المعروض، وحلوى أخرى معروضة للبيع، والإقبال ضعيف على شراءها.

"حلوى موسم المولد النبوي أشكال وأنواع لكن لمن استطاع الشراء في زمن كورونا".. كلمات اختصر بها السيد الصردي، 43 عامًا، صاحب أحد مصانع ومعارض الحلويات في كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، حول الحالة الحالية لسوق حلوى موسم المولد النبوي داخل محافظة كفر الشيخ.

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وأكد الصردي، أن حلوى موسم النبوي، الموسم الجاري الإقبال عليها ضعيف، على عكس الموسم الماضي كان الإقبال عليها في المتوسط، يقول الصردي: "السوق وقتها كان ماشي وكان فيه بيع لكن السنة دي بصراحة البيع فيها ضعيف".

جابر مرسي، بائع متجول، أوضح أن الظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين، بسبب مرور البلاد بوباء فيروس كورونا، وتوقف عمل كثير من الحرفيين خاصة في مجال المعمار، سببًا في تراجع مبيعات حلوى موسم المولد النبوي، نظرًا لتزامن حلول الموسم مع دخول المدارس.

لفت كرم شعبان، حلواني، إلى أن أسعار الحلوى ليس سببا في تراجع مبيعاتها، فأسعارها 40 جنيهًا للكيلو بنوعيها "نواشف، وطري"، ولكن السبب الحقيقي وباء كورونا الذي شغل كثير من المواطنين، والخوف من شراء أي سلعة سواء كانت حلوى أو غيرها، بجانب توقيت بدء الدراسة، وزيادة المصروفات، وغيرها فكلها عوامل أدت إلى ضعف الإقبال على حلوى موسم المولد النبوي.