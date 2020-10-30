هدايا أيقونية ذهب من إرم لمحاربات بهية لعلاج سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي

بمناسبة شهر أكتوبر الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي بمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان قام فريق من مجوهرات إرم و الأستاذ رأفت نصار عضو مجلس إدارة مجموعة نيو إيچبت جولد والأستاذة نرمين حمزة مدير عام التسويق بإرم حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد عمارة مدير عام مركز بهية والأستاذة خديجة عز الدين مديرة العلاقات العامة ببهية.

قام فريق شركة إرم بعمل جولة داخل قسم العلاج الكيماوي بالمستشفى وقاموا بتوزيع عدد من الهدايا الأيقونية والاساور الذهبية علي المحاربات أثناء تلقيهم جلسات العلاج إيماناً منهم بأهمية تقديم الدعم النفسي لمحاربات بهية خاصة في تلك الفترة الحرجة في رحلة العلاج.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمارة مدير عام مركز بهية علي أن مستشفى بهية فرع الهرم كانت بمثابة حلم لكل شخص يعمل بتلك المؤسسة لتعميم ثقافة الكشف المبكر ونشر التوعية بين السيدات وتقديم الدعم النفسي للمحاربات والآن أصبحت بهية فرع الشيخ زايد هي الحلم الأكبر لكل شخص يعمل بتلك المؤسسة وأيضا لكل سيدة مصرية من حقها أن تطمئن وتطمئن أسرتها بالكامل

يذكر أن مؤسسة بهية بصدد إنشاء فرعها الثاني بالشيخ زيد المنطقة التي تعتبر أقرب لسيدات قادمات من محافظات ومناطق نائية هذا الصرح الذي سوف يخفف العبء علي فرع الهرم ويقلل قوائم الانتظار وبالتالي يساعد في تقديم خدمة أفضل لكل سيدة مصرية من استقبال وعلاج مجاني وأيضا دعم نفسي.