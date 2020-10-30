غرق 140 مهاجرا قبالة ساحل السنغال في أسوأ حادث من نوعه هذا العام

رويترز- قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 140 مهاجرا غرقوا قبالة ساحل السنغال، في أسوأ حادث من نوعه هذا العام.
وذكرت المنظمة أن بحرية السنغال وإسبانيا وصيادين أنقذوا نحو 60 مهاجرا. واشتعلت النيران في القارب وانقلب بعد ساعات من تحركه من بلدة مبور متجها لجزر الكناري، يوم السبت.
وقالت المنظمة في بيان: ”غرق ما لا يقل عن 140 شخصا بعد أن غرق مركب يقل نحو 200 مهاجر قبالة ساحل السنغال، في أسوأ حادث غرق قارب يجري تسجيله في 2020“.
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