رئاسة الجمهورية الجزائرية تنشر بلاغا حول الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بلاغ اليوم الخميس 29 أكتوبر أنه بعد خضوع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الفريق الطبي تفاؤله بنتائج الفحوصات. وقد باشر الرئيس تبون تلقي العلاج المناسب وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

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