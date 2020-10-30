فرنسا ترفع درجة التأهب الأمني إلى أقصى مستوى بعد هجوم نيس

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عن رفع درجة التأهب الأمني في عموم البلاد إلى أعلى مستوى، على خلفية الهجوم الفتاك الذي شهدته اليوم الخميس مدينة نيس.

وصرح كاستيكس، في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، بأن رد الحكومة الفرنسية على الهجوم الذي أودى بأرواح ثلاثة أشخاص سيكون "صارما وحازما وفوريا"، مشيدا بكيفية تعامل عناصر الأمن مع "الهجوم الجبان".

وأشار كاستيكس إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد صباح غد الجمعة اجتماعا لمجلس الأمن الوطني لمناقشة آخر التطورات في البلاد.

وجاء هجوم نيس اليوم بعد جريمة قتل مدرس التاريخ، صامويل باتي، على يد تلميذ مسلم في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن عرض المدرس رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير.

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ورأت الحكومة الفرنسية وجزء كبير من مواطني البلاد في هذه الجريمة اعتداء على حرية التعبير، فيما أعرب الرئيس ماكرون عن تأييده للرسوم الكاريكاتورية وتعهد باتخاذ إجراءات في سبيل محاربة ما وصفه "الإنفصالية الإسلامية" في بلده.

المصدر: وكالات