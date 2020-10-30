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القبض على مطلوبتين بجرم الاتجار بالبشر في بغداد

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين
تاجرتا بشر في بغداد

تاجرتا بشر في بغداد

اعتقلت السلطات العراقية امرأتين بتهمة الاتجار بالبشر في بغداد خلال محاولاتهما بيع طفلة لا يتجاوز عمرها خمسة أيام.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، اعتقال امرأتين بتهمة الاتجار بالبشر في بغداد، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال جرت خلال محاولاتهما بيع طفلة لا يتجاوز عمرها خمسة أيام.

وقالت في بيان إن “مديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على متهمتين اثنتين مطلوبتين بجريمة الاتجار بالبشر في منطقة الحسينية ببغداد”.

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وأضافت أن عملية الاعتقال جرت “بالجرم المشهود أثناء بيعهن طفلة تبلغ من العمر 5 أيام بمبلغ 20 مليون دينار عراقي (16 ألف دولار تقريبا)”.

وتابع البيان أن “عملية القاء القبض تمت بعد نصب كمين محكم والقبض عليهن وبصحبتهن طفلة أخرى تبلغ من العمر 8 أعوام، تبين ومن خلال التحقيقات قيامهن بشرائها بمبلغ 3.5 ملايين دينار”.

وازدادت مؤخرا عمليات الاتجار بالبشر أو بيع بعض العائلات لأطفالهم نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والأزمات المالية التي يعاني منها العراق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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