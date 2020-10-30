مدعي عام فرنسا: 4 ضباط واجهوا المهاجم في كنيسة نيس وأطلقوا النار عليه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 11:39 مساءً

أعلن المدعي العام الفرنسي، عن أن 4 ضباط فرنسيين واجهوا المهاجم داخل ال​كنيسة​ في نيس وأطلقوا النار عليه، والمهاجم دخل البلاد عبر باريس يوم التاسع من تشرين الأول، وأصيب بجروح خطيرة من نيران الشرطة وهو الآن في المستشفى.

وكانت قد نقلت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن مصادر مطلعة على التحقيق في جريمة نيس، أن منفذ الاعتداء الذي قتل الخميس ثلاثة أشخاص في كنيسة نوتردام في نيس في ​فرنسا​، تونسي في ال21 من العمر وصل إلى ​اوروبا​ من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية نهاية أيلول وفرنسا مطلع تشرين الاول، ويدعى الشاب “وفقا لمصدر قريب من الملف” ابراهيم. ووصل نهاية الشهر الماضي إلى لامبيدوسا حيث وضعته السلطات الإيطالية في الحجر قبل أن يرغم على مغادرة الأراضي الإيطالية ويفرج عنه. ووصل إلى فرنسا مطلع الشهر الحالي.