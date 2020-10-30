شكرا لقرائتكم خبر عن إجرام أردوغان.. تركيا تمارس التهجير القسرى ضد 142 أرمينيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتبع تركيا تحت قيادة رجب طيب أردوغان سياسات المستعمرين، وتمارس التهجير القسري تجاه الأرمن الأتراك، مع تواصل دعمها المسلح لأذربيجان في نزاعها الدائر في إقليم كاراباخ ضد أرمينيا، واتهامها الدائم ليريفان بارتكاب جرائم حرب في جنوب القوقاز.

وأعلن رئيس تحرير جريدة أغوس الأرمينية، يتفارت دانزياقايان، عن تهجير 142 أرمينيًا عن تركيا، نتيجة للصراع القائم في إقليم كاراباخ، ودعم أنقرة لباكو من خلال سلاح الجو التركي، ومدهم بالطائرات المسيرة الانتحارية، فضلًا عن نقل المرتزقة السوريين للقتال في صفوف أذربيجان.

وقال دانزياقايان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشرها موقع تركيا الآن أنه عاد اليوم 142 أرمينيًا ممن يعيشون في تركيا إلى يريفان، أعرف أن القليلين يهتمون بخبر كهذا، لكن اعلموا جميعنا نتألم معًا، مضيفا أنه عندما يذهب أرمن إسطنبول لفتح متاجرهم، سيقدمون خطوة ويؤخرون خطوات، سيترددون"

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