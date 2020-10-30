شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم أردوغان.. تركيا تفض مظاهرة عمالية بالغاز للمطالبة بحقوقهم وتعتقل 20 محتجا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال نظام أردوغان يواصل جرائمه بحق أبناء الشعب التركي، حيث اعتقلت القوات التركية 20 عاملًا من عمال المعادن، خلال احتجاجهم على سياسة الحكومة تجاه اتحاد عمال المعادن وعدم منحهم حقوقهم الرئيسية وللمطالبة بتحسين ظروف عملهم.
ونقلت تقارير صحفية تركية أن عمالا نظموا مظاهرة سلمية في مدينة أونيا بولاية أوردو شمال تركيا، ضد حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، لعدم تقاضي الرواتب، بالرغم من تعرضهم لحوادث خطيرة تسببت في موت زملائهم خلال القيام بأعمال الحفر فى مناجم قرى أوتشبينار ويشيلكينت.
ومن جهتها استخدمت الشرطة التركية القوة في فض المظاهرة السلمية، وأطلقت عددًا من قنابل الغاز على المحتجين مما تسبب في إصابة العشرات.
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